Mardin'deki Kaza: Serhat Atay da Hayatını Kaybetti
Mardin'de meydana gelen motosiklet ile TIR'ın çarpıştığı kazada, 18 yaşındaki Kadir Atay'ın ardından ağabeyi 34 yaşındaki Serhat Atay da kurtarılamadı. Kardeşlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
SERHAT DA KURTARILAMADI
Mardin'de TIR ile motosikletin çarpıştığı, Kadir Atay'ın (18) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ağabey Serhat Atay (34) da kurtarılamadı. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel