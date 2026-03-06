Haberler

Mardin'de genç kızı kaçıran 2 şüpheli tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesinde E.Ö. adlı genç kızın zorla kaçırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayın ardından E.Ö. bulunarak ailesine teslim edildi.

MARDİN'in Derik ilçesinde E.Ö. (22) adlı kızı zorla kaçırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, 20 Şubat'ta Derik ilçe merkezindeki Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö., iddiaya göre evinin önünde zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. E.Ö'nün ailesi, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan incelemede, olaya karıştıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. E.Ö. ise bulunup, ailesine teslim edildi.

Şüphelilerden U.Ö. ve E.Ö., çıkarıldıkları mahkemece 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
