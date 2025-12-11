Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemedi.
- Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
- Kazada hayatını kaybedenler Gülbahar, Suna, Mehmet Nur Fidan ve Ramazan Fidan'dır.
- Yaralılar Semire D, Selahattin D, Mehmet F, Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü.'dür.
Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
3 ARAÇ ÇARPIŞTI
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar, Yeşilli-Ömerli kara yolu kırsal Taşgedik Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
4 ÖLÜ, 5 YARALI
Kazada, Gülbahar, Suna ve Mehmet Nur Fidan olay yeri, ağır yaralanan Ramazan Fidan ise kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi, Semire D, Selahattin D, Mehmet F, Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralandı. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.