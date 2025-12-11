Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

3 ARAÇ ÇARPIŞTI

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar, Yeşilli-Ömerli kara yolu kırsal Taşgedik Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

4 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada, Gülbahar, Suna ve Mehmet Nur Fidan olay yeri, ağır yaralanan Ramazan Fidan ise kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi, Semire D, Selahattin D, Mehmet F, Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralandı. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.