Mardin'de trafikte yol verme kavgası kamerada: 2 yaralı

Güncelleme:
Mardin'de yol verme tartışması sonrası iki araç sürücüsü arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

MARDİN'de trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan tekme ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu-Kızıltepe kara yolunda meydana geldi. Yolda ilerleyen iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda araçların durmasıyla, taraflar araçlarından indi ve tartışmayı sürdürdü. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gidip darp raporu alarak, birbirlerinden şikayetçi oldu. Kavga ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, araçların inen sürücülerin kavga ettikleri, diğer sürücülerin de araya girerek sakinleştirilmeye çalıştıkları görüldü. Bazı sürücülerin de "Kadın var, ayıptır. Kavga etmeyin" dedikleri duyuldu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
