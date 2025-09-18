Mardin'de Yeni İmar Alanları İçin Atık Su Hattı Çalışmaları Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesince, Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde yeni imar alanlarının ihtiyaçlarına yönelik başlatılan 12 bin metre uzunluğundaki atıksu hattı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Turgut Özal Mahallesi'ndeki yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yatırım programına alınan içme suyu ve atıksu projesinin ilk adımı olarak başlatılan 12 bin metre uzunluğundaki atıksu ana şebeke hattı döşeme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan 7 bin 600 metre uzunluğundaki içme suyu hattı projesinin de kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.