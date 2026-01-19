Haberler

Mardin'de Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangın sonucu bir tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Şenyurt Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Zorunlu oluyor, tüm risk ortadan kalkacak
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Zorunlu oluyor, tüm risk ortadan kalkacak
Devlet tüm imkanlarını seferber etti, kayıp adliye çalışanı 20 saattir aranıyor

'Ava gidiyorum' demişti! Kayıp adliye çalışanı 20 saattir aranıyor
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı