Mardin'de Yangın Felaketi: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Ömerli ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki Atiye Fidan hayatını kaybetti. Yangının odun sobasından çıktığı değerlendiriliyor.

Ömerli ilçesi kırsal Çalışan Mahallesi'nde bir evde, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekiplerin incelemesinde evde, dumandan etkilenen Atiye Fidan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Fidan'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede yangının odadaki odun sobasından çıktığı değerlendirildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
