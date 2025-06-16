Mardin'de Yangın: 350 Dekar Buğday Alanı Zarar Gördü

Mardin'de Yangın: 350 Dekar Buğday Alanı Zarar Gördü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kırsal Çamlıdere Mahallesi'nde çıkan yangında yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yangında zarar gördü.

Kırsal Çamlıdere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 350 dekar buğday ekili alanda zarar meydana geldi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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