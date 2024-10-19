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Mardin'de Yahya Sinvar için Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Mardin'de Yahya Sinvar için Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
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İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Mardin'de gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Katılımcılar, Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelerek dua etti.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Mardin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mardin Müftülüğü, Martin Artuklu Üniversitesi, Filistin Alimler Birliği ve Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde ikindi namazından sonra merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelenler, gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Duadan sonra katılımcılar tekbir getirdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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