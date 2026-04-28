Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Midyat ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 23.50 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli haklarında adli işlem başlatıldı.