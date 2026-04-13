Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 60,50 gram kokain ele geçirildi, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.