Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Mardin'in Mazıdağı ve Yeşilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 69 kök Hint keneviri, 33 gram esrar, 4 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mazıdağı ve Yeşilli'de iki adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 69 kök Hint keneviri, 33 gram esrar, 4 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel