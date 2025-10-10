Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Mardin'in Mazıdağı ve Yeşilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mazıdağı ve Yeşilli'de iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 69 kök Hint keneviri, 33 gram esrar, 4 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.