Haberler

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ve Yeşilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 69 kök Hint keneviri, 33 gram esrar, 4 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Mardin'in Mazıdağı ve Yeşilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mazıdağı ve Yeşilli'de iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 69 kök Hint keneviri, 33 gram esrar, 4 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülkeyi 7.4'lük deprem vurdu, yetkililer tsunami uyarısında bulundu
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.