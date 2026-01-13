Haberler

Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 21 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5-11 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 5-11 Ocak'ta kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonlarda, 213 gram eroin, 91 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 3 gram esrar, 146 sentetik ecza, 54 gram kokain, 5 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi, 21 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin bilinmeyen işi! Madalya bile kazanmış

Guendouzi'nin bilinmeyen işi ortaya çıktı
İş insanı Erdoğan Akbulak, safari için gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti

Gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalan Türk milyarderden acı haber
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu

Galatasaray'a dünya yıldızı! Gözden çıkarılan rakam belli oldu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu