Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Hint keneviri, esrar, silahlar ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.
Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre uyuşturucu ile mücadele kapsamında Derik ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 21 kök Hint keneviri, 65,4 gram esrar, pompalı tüfek, tabanca, 3 şarjör, 46 fişek ile tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel