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Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 636 gram uyuşturucu madde, 25 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Mazıdağı ilçesinde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 4 kilo 636 gram uyuşturucu madde, 25 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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