Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Mazıdağı ilçesinde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 4 kilo 636 gram uyuşturucu madde, 25 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.