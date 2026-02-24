Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 18 şüpheli yakalandı. 16-22 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 16-22 Şubat'ta, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamında, 64 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 28 gram kokain ve 1 sentetik ecza ele geçirildi, 18 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur