Mardin'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Barıştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 IJ 654 plakalı hafif ticari araç ile 16 Z 3344 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hurdaya dönen araçlardaki kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar A.T. (32) ve S.A. (64) ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza yerindeki incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
