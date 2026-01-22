Mardin'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Yunus Emre Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ADE 050 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel