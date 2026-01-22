Haberler

Mardin'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Mardin'in Midyat ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ADE 050 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
500

