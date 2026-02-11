Haberler

Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kırsal Kocaköy Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 FUG 064 plakalı hafif ticari araç ile 35 JU 227 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Şehmus Ü. (35), Gurbet Ü. (31), Erva Ü. (9), Zeynep Ü. (11), Kerime Ç. (61) ve Şehmus Ç. (67) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Mazıdağı ve Derik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı

Devlet hastanesinde 'rüşvet' skandalı! İki doktor hakkında karar
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı

Devlet hastanesinde 'rüşvet' skandalı! İki doktor hakkında karar
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi