Mardin'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı. Şirinevler Mahallesi'nde 23 ABC 993 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde 23 ABC 993 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, M.A. (43), M.B. (45), B.B. (19) ve M.B. (22) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.