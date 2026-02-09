Mardin'de SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Nusaybin ilçesinde SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil, önce kaldırıma, ardından bir iş yerine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
35 AOM 938 plakalı SUV tipi araç ile 23 AAL 415 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada savrulan otomobil, önce kaldırıma, ardından iş yerine çarptı.
İş yerinin camının hasar gördüğü kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel