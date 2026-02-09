Haberler

Mardin'de SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Mardin'de SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nusaybin ilçesinde SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil, önce kaldırıma, ardından bir iş yerine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

35 AOM 938 plakalı SUV tipi araç ile 23 AAL 415 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada savrulan otomobil, önce kaldırıma, ardından iş yerine çarptı.

İş yerinin camının hasar gördüğü kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isimden Özgür Özel'e suç duyurusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz

TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret

Kayyum atanan Türkiye'nin dev döner zinciri satışa çıkarıldı
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz

TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Yaşıtları koşamazken o ilk 11'de oynuyor
İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var