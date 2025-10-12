Haberler

Mardin'de Trafik Kazası: 14 Yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyon ile kamyonet, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Mazıdağı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve Mardin ile Diyarbakır'dan 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.???????

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
