Mardin'de 5 aracın karıştığı kazada 1 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 minibüs çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez 13 Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 minibüs, Vali Ozan Caddesi üzerinde çarpıştı. kazada 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
