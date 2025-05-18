Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, anne ve babası yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, anne ve babası yaralandı.
Mardin'de sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun kırsal Sultanköy Mahallesi mevkisinde devrildi.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki Mustafa Y. (3), olay yerinde hayatını kaybetti, baba Erdem Y. (33) ve anne Elif Y. (29) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel