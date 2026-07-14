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Mardin'de zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi

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Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaz sıcaklarında vatandaşların konforlu ve sağlıklı yolculuk yapabilmesi için toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sıklaştırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimiyle etkisini artıran hava sıcaklıkları nedeniyle toplu taşıma araçlarında klima kullanımına yönelik denetimler sürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, sıcak hava nedeniyle vatandaşların toplu taşıma araçlarında daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi amacıyla klima denetimlerini yoğunlaştırdı.

Denetimlerde, araçların klima sistemleri kontrol edilerek çalışır durumda olup olmadığı incelendi, sürücülere yaz aylarında klima sistemlerinin düzenli olarak çalıştırılması ve yolcuların seyahatlerini daha konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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