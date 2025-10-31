Mardin'de Tırla Çarpışan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir kamyon, tırla çarpıştı. Olayda kamyonun sürücüsü 59 yaşındaki Sıraç A. hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıraç A'nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Kırsal Ilısu Mahallesi mevkisinde Sıraç A'nın (59) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, plaka ve sürücüsün kimliği öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kamyonda sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıraç A'nın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel