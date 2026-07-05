Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Sedika B'ye tır çarptı. Kazada yaşlı kadın hayatını kaybederken, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı 70 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi.
Uluslararası İpek Yolu'nun Nusaybin Otogarı Kavşağı mevkisinde ilerleyen 33 APZ 078 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedika B'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sedika B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihat Şayık