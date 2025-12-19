Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Üçyol mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Derik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdülkadir Kahraman ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı doktor, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.