Haberler

Mardin'de TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mardin'de TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uluslararası İpekyolu'nda karşıya geçmeye çalışan Sedika Bağlan (70), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda karşıya geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Sedika Bağlan (70), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde, otogar kavşağı yakınında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 APZ 078 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedika Bağlan'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bağlan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağlan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kadarına da pes! Kritik maça saatler kala yaptıklarına bakın

Bu kadarına da pes! Dev maça saatler kala hadlerini epey aştılar
'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk ve Tevhid dergisine ait 54 hesap kapatıldı

"Ebu Hanzala" ve Tevhid dergisine ağır darbe! Onlarcası kapatıldı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitmek üzere

Süper Lig devine geliyor! Transferin buradan iptal olması mucize gibi
İlhan Fakılı resmen Beşiktaş'ta

İlhan Fakılı imzayı attı! İşte sözleşme süresi ve forma numarası
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek

16 ile birden hızlı tren müjdesi! Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...