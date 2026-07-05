Mardin'de TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

MARDİN'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda karşıya geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Sedika Bağlan (70), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde, otogar kavşağı yakınında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 APZ 078 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedika Bağlan'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bağlan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağlan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı