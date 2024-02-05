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Mardin'de TIR'a çarpan vincin sürücüsü ağır yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir TIR'a çarpan vincin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR'a çarpan vincin sürücüsü Gaddar K. (20) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Galericiler Sitesi Kavşağı'nda Gaddar K. idaresindeki vinç, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'a çarptı. Kazada Gaddar K. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedaviye alındı. Gaddar K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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