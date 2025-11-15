Mardin'de Taziye Evine Zarar Veren İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Mardin'in Artuklu ilçesinde taziye evinin camlarını kırarak içeri giren iki kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yapılan incelemede, şüphelilerin taziye evine zarar verdikleri belirlendi.
Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki taziye evinin camlarını kırarak içeriye giren kişiler, sedir ve masalara zarar verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu olaya karıştıkları belirlenen isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki adli işlemleri sürüyor.
