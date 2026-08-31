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Kızıltepe'de Taşlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Kızıltepe'de Taşlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Mehmet A. (42), Yusuf A. (16) ve Ersin E. (29) yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, Ersin E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet A. (42), Yusuf A. (16) ve Ersin E. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Ersin E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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