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Mardin'de göçük oluşan tarihi sokakta onarım çalışmaları başlatıldı

Mardin'de göçük oluşan tarihi sokakta onarım çalışmaları başlatıldı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle göçük oluşan tarihi sokakta, belediye ekipleri tarafından zemin güçlendirme ve altyapı kontrolleri başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle göçük oluşan tarihi sokakta onarım çalışmaları başlatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Artuklu ilçesinde tarihi sit alanda yer alan Medrese Mahallesi Değirmen 253. Sokak'ta, sağanaklar nedeniyle göçük oluştuğu anımsatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği teknik incelemelerin ardından göçüğün çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında sokakta zemin güçlendirme, altyapı kontrolleri ve kalıcı çözüme yönelik uygulamaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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