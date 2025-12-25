Mardin'de tarihi Kırklar Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki tarihi Kırklar Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı.

Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen'in ve kilisenin Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı.

Mum yakılarak dilek tutulan ayinde, erkekler ve kadınlar korosu ilahiler okudu. Daha sonra Süryanice ve Türkçe dualar edildi.

Ayin sonunda kilise bahçesinde bir araya gelen Süryaniler, birbirlerinin bayramını kutladı.

Kiliseye gelen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Müftüsü Enver Türkmen, Süryanilerin bayramını kutladı.

"Birlikte yaşamanın en güzel örneğidir Mardin"

Vali Akkoyun, gazetecilere, Süryani vatandaşların Noel Bayramı'nı tebrik ettiklerini söyledi.

Mardin'deki birlikte yaşama iklimini ve hukukunu daha güçlü şekilde gelecek nesillere aktaracaklarını ifade eden Akkoyun, "Dünyada büyük acılar yaşandı. Özellikle son dönemlerde Filistin'de, Gazze'de büyük insanlık dramı yaşandı. Bu belli bir inanca sahip insanlara veya etnik yapıya yönelik değil, orada bulunan herkese yapıldı. Cami bombalandığı gibi kilise de bombalandı. Hiçbir şekilde ayrım yapılmadan insanlık öldürüldü. Yani açlığın ve salgın hastalıkların silah olarak kullanıldığı bir dönemi maalesef hepimiz gördük, yaşadık. Rabb'im önümüzdeki dönemi bu acıların, sıkıntıların, ızdırapların son bulması için vesile kılsın inşallah." dedi.

"Mardin, farklı etnik yapıda ve inançta insanların bir arada kardeşlik ve huzur içerisinde yaşayabileceğini göstermesi açısından dünyaya örnek bir şehirdir. Birlikte yaşamanın en güzel örneğidir Mardin ve dünyanın Mardin'e ihtiyacı var." ifadelerini kullanan Akkoyun, kentte birlik ve beraberliğin yaşatılması için sürekli bir arada bulunduklarını vurguladı.

Akkoyun, "Ramazan ayında da Sayın Metropolit ve ilimizde bulunan farklı inançtan kardeşlerimiz aynı iftar masasında buluşuyoruz. Bu bir araya gelişler, ortak duaya amin demek çok kıymetli. Ülkemiz ve devletimiz için hep birlikte dua ediyoruz. Hepimizin ortak dileği, duası, ülkemizin dünyanın en büyük ülkelerinden biri olması. Bunun için de öncelikle birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bu birliği, beraberliği pekiştirmesi açısından önemli fırsat olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da her birimiz büyük çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

"Bütün dünyada barışın ve huzurun sağlanması için dua ediyoruz"

Metropolit Özmen de bayramların manevi yönüyle güçlendirdiğini belirterek, bu bayramın da dünya barışına vesile olmasını diledi.

Özmen, şöyle konuştu:

"Özellikle Kudüs'te, Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta cereyan eden savaşlar kesinlikle manevi değerlerimizin karşılığı değildir. Karşılığı sevgidir, dayanışmadır, yardımlaşmadır. Dolayısıyla bunları yaşamak ve yaşatmak, bu değerlerin kıymetini anlatmak biz insanlara düşüyor. Bütün dünyada barışın ve huzurun sağlanması için dua ediyoruz. Ordusuyla, askeriyle, insanlarıyla, yapısıyla, coğrafyasıyla, değerleriyle gerçekten çok güçlü bir ülkeyiz. Umarım bu manevi değerler ülkemizi daha da güçlendirir, Orta Doğu'ya bir model sunar ve bütün dünya için barışın, huzurun, esenliğin ne denli önemli olduğu gerçeğini ortaya çıkartır."

Mardin'in etnik yapılarıyla çok önemli değer olduğuna işaret eden Özmen, kentin dünya için bir model, bir örnek olduğunu vurguladı.

Özmen, bütün dünya için sulh ve selamet istediklerini dile getirerek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün devlet erkanımıza sağlık ve mutluluk diliyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan il yöneticilerimize ve tüm katılımcılara da teşekkür ediyoruz." dedi.