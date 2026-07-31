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Mardin'de tarihi eser operasyonunda yaklaşık 1500 yıllık mozaik bulundu

Mardin'de tarihi eser operasyonunda yaklaşık 1500 yıllık mozaik bulundu
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Mardin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği bulundu.

Mardin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Komutanlığın KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Ömerli ile Derik İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, kültürel mirasın korunmasına ve tarihi eser kaçakçılığı ile yasa dışı kazı faaliyetine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yaklaşık 1500 yıllık, Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiğinin yanı sıra sikke, 2 yüzük, 13 obje, 3 değerli taş ile "Antik Roma Sikkeleri" isimli kaynak ele geçirildi.

Mozaikli alan, Mardin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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