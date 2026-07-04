Haberler

Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan bir tanker devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tanker, İpekyolu kırsal Yazyurdu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA / Cihat Şayık
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var

Ülke intikam sloganlarıyla inlerken Trump'tan sürpriz mesaj
Suç dünyasının 'baron ablası' yakalandı

Suç dünyasının "baron ablası" yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti