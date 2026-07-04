Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan bir tanker devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tanker, İpekyolu kırsal Yazyurdu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücüye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Kaynak: AA / Cihat Şayık