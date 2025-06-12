Mardin'de Suriye Uyruklu Genç Sulama Kanalında Kayboldu

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Mardin'in Derik ilçesinde Suriye uyruklu 22 yaşındaki M.M., sulama kanalına girerek kayboldu. Ekipler arama çalışmalarına başladı.

MARDİN'in Derik ilçesinde Suriye uyruklu M.M. (22), girdiği sulama kanalında kayboldu. Ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Ovalı Mahallesi mevkiindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu M.M., sıvak havadan bunalıp kanala girdi. M.M. kısa süre sonra gözden kaybolurken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin M.M.'yi aramak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ-Ahmet AKKUŞ/DERİK (Mardin)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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