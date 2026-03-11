Haberler

Mardin'de sopalı kavga; 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nusaybin ilçesinde iki kişi arasında çıkan sopalı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2 kişinin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra, Sakarya Caddesi Bankalar mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri elindeki sopayla diğerini kovaladı. Kovalanan kişi başına aldığı sopa darbesiyle yere düşüp yaralandı. Kavgayı çevredekiler ayırdı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Tam bir facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem