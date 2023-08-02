Mardin'de silahlı kavgada bir kişi öldü

Mardin'in Kızıltepe İlçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kavganın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin'de bir kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe İlçesinde geçtiğimiz gün iki grup arasında sokak ortasında bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma anına ait cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

Kavga, geçtiğimiz gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, kırsal Akdoğan Mahallesi yolu üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz Çokan ve M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaralanan Çokan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken diğer yaralı M.T. ise yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Silahlı kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamarasına saniye saniye yansıdığı görüldü. Görüntüler ilk önce silah sesleri geliyor. Ardından beyaz bir otomobil olay yerine yanaşıyor. Araçtan ilen bir erkek şahıs kaldırımda bulunanların üzerine silahla ateş açıyor. Bağrışma seslerinden sonra beyaz renkli otomobil olay yerinden uzaklaşıyor.