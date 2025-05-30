Mardin'de Silahlı Kavga: Katil Kayınpeder Çıktı

KATİL, KAYINPEDERİ ÇIKTI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Oğur Sarıbatur'un (41) yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, katil zanlısının, olaya karışanlardan akrabası olan kayınpederi O.S. olduğu tespit edildi. O.S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Salih KESKİN/ KIZILTEPE (Mardin),