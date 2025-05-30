Mardin'de Silahlı Kavga: Katil Kayınpeder Çıktı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada yaşamını yitiren Oğur Sarıbatur'un katil zanlısı, olayın akrabası olan kayınpederi O.S. olarak belirlendi. O.S. gözaltına alındı.
KATİL, KAYINPEDERİ ÇIKTI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Oğur Sarıbatur'un (41) yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, katil zanlısının, olaya karışanlardan akrabası olan kayınpederi O.S. olduğu tespit edildi. O.S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Salih KESKİN/ KIZILTEPE (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel