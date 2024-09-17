Mardin'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Engin Kaymaz (43), son yolculuğuna uğurlandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışıyor.

İlçe merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan Özmen Sitesi mevkisinde iki grup arasında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Olayda Engin Kaymaz ile R.K. (59) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralanan Engin Kaymaz, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaymaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.