Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kızıltepe'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada ilk belirlemeye göre, S.Ç. (56), A.Ç. (54), D.Ç. (52), S.A. (24) ve M.A. (30) silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan S.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
