Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kabala Mahallesi'nde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.