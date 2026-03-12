EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNAN KADIN KURTARILAMADI
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Emine İnce, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Sağmal Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesi üzerine eve gelen yakınları, Emine İnce'yi karın bölgesinden silahla vurulmuş halde buldu. Yakınlarının Derik Devlet Hastanesi'ne götürdüğü İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İnce'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.