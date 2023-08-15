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Mardin'de Sıcaktan Bunalan Kişi Başına Karton Kutu Geçirerek Geziyor

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kavurucu sıcaklardan bunalan bir kişi, başına karton kutu geçirerek sokakta gezmeye devam ediyor. Vatandaşın bu görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle bunalan bir kişinin başına karton kutu geçirerek sokakta gezmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor.

Aşırı sıcaklardan bunalan bir kişi, ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'nden çarşı merkezine yürüdüğü sırada başına karton kutu geçirdi.

Göz hizası açık olarak başında karton kutuyla gezen vatandaşın görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

Nusaybin Mardin Güncel Haberler

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