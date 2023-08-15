Mardin'de Sıcaktan Bunalan Kişi Başına Karton Kutu Geçirerek Geziyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kavurucu sıcaklardan bunalan bir kişi, başına karton kutu geçirerek sokakta gezmeye devam ediyor. Vatandaşın bu görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.