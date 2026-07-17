Mardin'de çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
Mardin Artuklu-Kızıltepe karayolunda seyir halindeki 01 AHJ 76 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Mardin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Artuklu-Kızıltepe karayolu Türkmen Deresi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHJ 76 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur