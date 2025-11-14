Haberler

Mardin'de Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk adına kütüphane açıldı

Güncelleme:
MARDİN'in Derik ilçesinde, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk adına yaptırılan kütüphane, dualarla açıldı.

Trabzonlular Federasyonu tarafından Derik Anadolu Lisesi'nde yaptırılan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kütüphanesi, törenle açıldı. Törene Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Mardin Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Aydın, AK Parti Trabzon eski milletvekili Salih Cora, Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler, şehidin ağabeyi Ali Haydar Safitürk, federasyon üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda, Şehit Safitürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. İl Müftüsü Enver Türkmen daha sonra dua okudu. Ardından kütüphanenin açılışı yapıldı, kurdele kesildi. Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve davetliler ardından kütüphaneyi gezdi.

'ONUN İSMİ EBEDİYEN KALBİMİZDE YAŞIYOR'

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Genç, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk rahmetle andıklarını söyledi. Şehit kaymakamın adını yaşatmak için Trabzonlular Federasyonu tarafından kütüphanenin ilçeye kazandırıldığını belirten Genç, "Kardeşimizi bir kez daha andık. Onun ismi ebediyen kalbimizde yaşıyor. Allah; birliğimizi, beraberliğimizi korusun" dedi.

Geçmişte belediye başkanlığı döneminde de Mardin de bir hamsi festivali düzenlediklerini anımsatan Genç, Trabzon'da da Mardinlilerle bulgur festivali düzenleyeceklerini ifade etti.

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ise "Gençlerimize ve gelecek nesillerimize bu kütüphane içerisinde yakılacak bir meşale veya kıvılcımla, Derik'ten çıkacak çocukların Devlet'e ve millete hayırlı ve güzel hizmetler etmesini nasip eyleyebileceği güzel bir ortamın hazırlanması sebebiyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'ŞEHİDİMİZE YAKIŞAN BİR KÜTÜPHANE YAPTIK'

Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Şehit kaymakam Safitürk adına ilçede bir kütüphane kazandırmak istediklerini ifade ederek, "Şehidimize yakışan bir kütüphane yaptık. Ailesini onure edebilecek konusunda güzel bir kütüphane projesi yaptık. Bugün de bunu bitirdik. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Şehidin ağabeyi Ali Haydar Safitürk de emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
