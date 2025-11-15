Mardin'de Sağanak Sonrası Temizlik ve Tahliye Çalışmaları Başlatıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanak sonrası kentte temizlik ve tahliye çalışması yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan sağanak nedeniyle belediye ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) ekipleri, kent genelinde su baskınlarına karşı tedbir aldı.

Ekipler, su taşkını yaşanan bölgelerde temizlik ve tahliye çalışması yürüttü.

Çalışma kapsamında su baskını riski taşıyan bölgeleri kontrol eden ekipler, yağmur suyu ızgara ve rögar kapaklarını açarak tıkanıklıkları giderdi, ana arterlerde biriken suyu temizleyerek trafik akışının normale dönmesini sağladı.