Haberler

Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızıltepe'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla silah temin eden bir şüphelinin ikametinde 8 ruhsatsız tabanca ile tabanca parçaları bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kızıltepe ilçesinde suç kaydı bulunan ve yasa dışı yollarla temin ettiği silahları satmak amacıyla ikametinde saklayan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda tabanca parçaları ele geçirildi.

Operasyon sonucunda şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'un net borcu belli oldu

Trabzonspor'un borcu dudak uçuklattı
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu

Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu
Bu kez başarabilecek mi? Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda

Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda
Trabzonspor'un net borcu belli oldu

Trabzonspor'un borcu dudak uçuklattı
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Ekmekten çıktı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Ekmekten çıktı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı