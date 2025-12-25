Midyat'ta Regaip Kandili idrak edildi
Midyat ilçesinde düzenlenen etkinlikte camide Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve vatandaşlara ikramlar yapıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.
İlçe Müftülüğünce Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Müftülük vaizi İdris Yıldırım verdiği vaazda, Regaip Kandili ve üç ayların İslam dinindeki manevi önemini anlattı.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel