Haberler

Midyat'ta Regaip Kandili idrak edildi

Midyat'ta Regaip Kandili idrak edildi
Güncelleme:
Midyat ilçesinde düzenlenen etkinlikte camide Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

İlçe Müftülüğünce Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Müftülük vaizi İdris Yıldırım verdiği vaazda, Regaip Kandili ve üç ayların İslam dinindeki manevi önemini anlattı.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
